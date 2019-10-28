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    HaberlerEgeDijital müze
    29.10.2019 - 00:25 |

    Dijital müze

    Dijital müze

    Bodrum Belediyesi, 3 bin 500 yıllık tarihi ve kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla oluşturduğu ve çalışmalarını sürdürdüğü Kent Müzesi’ni, Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü dolayısıyla ilk kez halka açtı. Eski Hükümet Sokak’taki kaymakam lojmanını restore eden Bodrum Belediyesi’nin müzedeki ilk etkinliği ise “Anılarla Bodrum” fotoğraf sergisi oldu. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’un tarihini anlatan bir çok enstrümanla kent belleği oluşturacağız. Bodrum tarihi hakkında araştırma yapmak isteyen herkese açık bir dijital müze hayata geçireceğiz” dedi. Aras, tahsis süreci devam eden Aya Nikola Kilisesi’ni de restore edeceklerini söyledi.

    ‘Gocaman’ otellere son

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, “Bakış açılarımıza baktığımda Ahmet Başkanla yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum. Gocaman gocaman oteller yaparak kentimizi geleceğe taşınmayız. Ahmet Başkan da böyle düşünüyor” diye konuştu.

    SUZAN KARDEŞ’TEN 29 EKİM KONSERİ

    Bodrum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam saat 19.00’da Milta Bodrum Marina önünden bando eşliğinde fener alayı yapılacak. Ardından saatler 20.30’u gösterdiğinde Belediye Meydanı’nda Suzan Kardeş sahne alacak. Herodot Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da da Nebil Özgentürk imzalı “Bodrum’un 100 Yılı” belgeseli de ücretsiz olarak gösterilecek.

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