Dijital sınıfla sıkı dostluk kuruldu

İzmir’in Foça ilçesindeki Reha Midilli İlkokulu öğretmenlerinden Ozan Aras’ın koordinatörlüğünü üstlendiği AB Erasmus+ projesi başarıyla tamamladı. ‘Z Generation İn Digiital Classrooms’ adlı proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler birbirlerinin ülkelerine giderek yaratıcı okur yazarlık, çizgi roman oluşturma, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, online sınavlar ile eğlenceli değerlendirme ve kodlama faaliyetleri konularında çalışmalar yaptı. Aras, proje sayesinde samimi dostluklar kurulduğunu belirtti. l SEYFİ GÜL DHA