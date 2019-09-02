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    HaberlerEge‘Dikili Festivali dünyaya açılacak’
    02.09.2019 - 02:34

    ‘Dikili Festivali dünyaya açılacak’

    ‘Dikili Festivali dünyaya açılacak’

    Dikili Belediyesi tarafından gerçekleşen Kültür-Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’nin ikinci günü çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Etkinliklerin ikinci gününe, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın sahnelediği ‘Adalet, Sizsiniz’ oyunu damga vurdu. Gecede konuşan Belediye Başkanı Adil Kırgöz, festivali büyüterek, gelecek yıllara taşıyacaklarını müjdeledi.

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