14.09.2019 - 03:33 |
Dikim hazırlığı sürüyor
Göreve başlayan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ilk iş Karabağlar orman yangını bölgesine gitti, havadan ve karadan inceleme yaptı.
Alanın bir yıl dolmadan ağaçlandırılacağını belirten Derince, “Dikim için yüzlerce işçi ve onlarca teknik personel sahada aralıksız çalışıyor. İlk fidanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devlet ileri gelenleri ve İzmirlilerin katılımıyla dikilecek. Bölgenin bir kısmında da orman köylüsü için bal ormanı kurulup gelir getirici türde ağaçlandırma yapılacak” dedi.
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