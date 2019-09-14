Dikim hazırlığı sürüyor

Alanın bir yıl dolmadan ağaçlandırılacağını belirten Derince, “Dikim için yüzlerce işçi ve onlarca teknik personel sahada aralıksız çalışıyor. İlk fidanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devlet ileri gelenleri ve İzmirlilerin katılımıyla dikilecek. Bölgenin bir kısmında da orman köylüsü için bal ormanı kurulup gelir getirici türde ağaçlandırma yapılacak” dedi.