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    07.12.2019 - 02:25 |

    Dil kursu için kayıt zamanı

    Merkezefendi Belediyesi, 15 yaş ve üzeri olan vatandaşların yararlanabileceği ücretsiz İngilizce kursu düzenleyecek.

    Dil kursu için kayıt zamanı

    A1 ve A2 seviyesinde verilecek olan dil kursu için kayıtlar başladı. A2 seviyesindeki kursa katılmak isteyen vatandaşların A1 belgesine sahip olması gerekiyor. Kayıtlar, Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’de alınacak. İlk ders zilinin 18 Aralık’ta çalacağını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Özellikle gençlerimizin yabancı dil öğrenmesi çok önemli” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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