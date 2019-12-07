Dil kursu için kayıt zamanı

A1 ve A2 seviyesinde verilecek olan dil kursu için kayıtlar başladı. A2 seviyesindeki kursa katılmak isteyen vatandaşların A1 belgesine sahip olması gerekiyor. Kayıtlar, Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’de alınacak. İlk ders zilinin 18 Aralık’ta çalacağını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Özellikle gençlerimizin yabancı dil öğrenmesi çok önemli” dedi.