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    HaberlerEge‘Dimdik görevimizin başındayız’
    05.11.2019 - 01:32 |

    ‘Dimdik görevimizin başındayız’

    Süper Lig’de evinde üst üste dördüncü mağlubiyetini Demir Grup Sivasspor önünde 2-0’lık sonuçla alıp, 11 puanla ateş hattında kalan Yukatel Denizlispor’da, taraftarın maçın son bölümünde istifaya davet ettiği Başkan Ali Çetin, “Biz dimdik işimizin, görevimizin başındayız” dedi.

    ‘Dimdik görevimizin başındayız’

    Takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade eden Çetin, “Önümüzdeki maçlarda toparlayıp artık hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Ufak tefek sesler de çıkmaya başladı. Haklı insanlar. Galip gelmeyi herkesten çok biz istiyoruz. En kısa sürede toparlayacağız” diye konuştu.

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