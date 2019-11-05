‘Dimdik görevimizin başındayız’

Takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade eden Çetin, “Önümüzdeki maçlarda toparlayıp artık hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Ufak tefek sesler de çıkmaya başladı. Haklı insanlar. Galip gelmeyi herkesten çok biz istiyoruz. En kısa sürede toparlayacağız” diye konuştu.