05.11.2019 - 01:32 |
‘Dimdik görevimizin başındayız’
Süper Lig’de evinde üst üste dördüncü mağlubiyetini Demir Grup Sivasspor önünde 2-0’lık sonuçla alıp, 11 puanla ateş hattında kalan Yukatel Denizlispor’da, taraftarın maçın son bölümünde istifaya davet ettiği Başkan Ali Çetin, “Biz dimdik işimizin, görevimizin başındayız” dedi.
Takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade eden Çetin, “Önümüzdeki maçlarda toparlayıp artık hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Ufak tefek sesler de çıkmaya başladı. Haklı insanlar. Galip gelmeyi herkesten çok biz istiyoruz. En kısa sürede toparlayacağız” diye konuştu.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.