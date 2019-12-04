‘Direksiyonda çok mutluyuz’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde toplu taşıma araçlarının direksiyonuna geçen kadın şoförler, erkek meslektaşlarına taş çıkarıyor. Kadın şoförlerden 2 çocuk annesi Fatma Nihal Buruk Keleş (35), otobüs şoförlüğünün çocukluk hayali olduğunu belirtti, “Biz hep bastırılarak büyüyoruz. Böyle olmamalı. Kadın hakikaten çok güçlü. Biz de toplumda kendimize yer etmek zorundayız. Erkeğin gölgesinde kalmamalıyız” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki toplu taşıma aracının direksiyonunda artık kadınlar da var.

Otobüslerde çalışmaya başlayan 40 kadın şoförden biri olan Tuya (11) ve Liva (8) adında iki kız çocuğu annesi Fatma Nihal Buruk Keleş de o kadınlardan biri. Bornova Evka-3 Metro aktarma istasyonu ile Bostanlı İskelesi arasında sefer yapan 330 numaralı otobüste, direksiyon başına geçtiğinde meslektaşlarını aratmayan Nihal Buruk Keleş, yolculara bir anne şefkati ile yaklaşıyor.



Genelde erkeklerin yaptığı şoförlük mesleğini, büyük bir titizlikle yapan, günde ortalama 7 saat direksiyon başında olan Keleş, ‘Çocukluk hayalim’ dediği mesleğini çok seviyor. İşe başladıktan sonra kendisi gibi şoför olan eşi Türker Keleşin (45) işi bırakarak evde çocuklara bakmaya başladığını söyleyen Fatma Nihal Buruk Keleş, bu zorlu mesleği tercih etme nedenlerini şu ifadelerle anlattı:



‘Sorumluluğumuz var’



“Ben çocukken, kapımızın önünden yolcu otobüsleri geçerdi. Çok etkilenirdim, hep bakardım. Uzak yollara gitmek ve büyük bir araca hükmetmek isterdim. Otobüs kullanmak benim çocukluk hayalimdi. O zaman, Ben de bir gün yapacağım dedim.



İzmir'de ilk E sınıfı ehliyet alan kadınlardan biriyim sanırım. Daha sonra evlendim, çocuklarım oldu. Hayallerini hep öteledim. Sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bize bu imkanı tanıdı. Çocuklarım da büyüyünce bu işe girmeye karar verdim.”

Nihal Buruk Keleş, direksiyon başında huzurlu olduğunu kaydetti, “Ancak sorumluluğumuz büyük, vatandaşlarımız da bize yardımcı olmalı” dedi.