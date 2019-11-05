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    HaberlerEgeDirençli genler hedefte
    05.11.2019 - 01:56 |

    Dirençli genler hedefte

    Dirençli genler hedefte

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kişiye özel kanser tedavisi geliştirmeyi amaçlayan projesi TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

    Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Kosova yürütücülüğünde geliştirilen, kemoterapi dirençli küçük hücreli akciğer kanser hücrelerinin ilaç direncinin araştırılması ve kişiye özel kanser tedavisini geliştirmeyi amaçlayan proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

    Doç. Dr. Kosova’yı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çekirdek ve sitoplazma arasında madde taşıyan 80 geni hedefleyerek çalışmalarını yürüteceklerini söyleyen Doç. Dr. Kosova, “Genleri susturarak hangi kanser hücresinin hangisine daha duyarlı olduğunu bulup ona göre bir şema oluşturmaya çalışacağız. Hastalıkların değişik genetik altyapıları oluyor, bunlar ilaç tedavisi almadan önce en uygun seçeneği bulup tedaviden önce bunları araştırtıp kişiye özel tedaviyi bulmayı amaçlıyoruz. Yeni bir sistem, bu sistemi oturtursak başka kanserlere de uyarlayabiliriz” dedi.

    ‘Hocalarımızın yanındayız’

    Kansere yönelik ciddi araştırmalar yaptıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Genler incelenerek yapılacak çalışmaların sonucunda kişiye özel olarak tedavi yöntemi geliştirilebilecek. Projenin önemli çıktılarının olacağına inancımıztam. Hocalarımızın her konuda destekçisiyiz” diye konuştu.

    AKCİĞER KANSERİNDE ÖNEMLİ SORUN

    Akciğer kanserinin ilaçla tedavisi olan kemoterapide karşılaşılan en önemli sorunun ilaç direnci olduğunu belirten Doç. Dr. Buket Kosova, “Gen mutasyonlarına bağlı olarak farklı ilaç direnci mekanizmaları devreye girebiliyor. Geliştirilecek olan yeni tarama yöntemiyle farklı kemoterapötik ajanlara duyarlı ve dirençli KHDAK hücre modelleri kullanılıp hastaya özel kanser tedavisinde kullanılabilirliklerinin araştıracağız” dedi.

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