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    HaberlerEgeDireniş, yaşama yeniden tutundu
    29.07.2019 - 01:21

    Direniş, yaşama yeniden tutundu

    Direniş, yaşama yeniden tutundu

    Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ziraat teknikeri olarak görev yapan Genco Ocalı, yaklaşık 10 gün önce mesaisi sırasında yol kenarında hasta bir köpek gördü. Hayvansever genç, güçlükle yürüyebilen köpeği kucağına alarak Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’ne götürdü. Ağır uyuz ve leishmania hastalıkları tespit edilen, tüm tüyleri dökülmüş ve zayıf düşmüş haldeki can dost, burada tedavi altına alındı. Tekrar hayata tutunan sahipsiz can dosta ‘Direniş’ adı verildi. Direniş’i bakımevinde de ziyaret eden Ocalı, “Görünüşünden dolayı insanların korkup yaklaşmadığını düşünüyorum ama ben geçip gitmek istemedim. Aracım da olmadığı için yolun büyük kısmında kucağımda taşıyıp, yaklaşık bir saatlik yürüyüşle belediyemizin veterinerlerine götürdüm. Hayata tutunmasına aracılık edebildiğim için çok mutluyum” dedi.

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