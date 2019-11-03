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    HaberlerEge‘Disleksi, psiko eğitimle çözülür’
    03.11.2019 - 02:07 |

    ‘Disleksi, psiko eğitimle çözülür’

    Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası’nda Uzman Psikolojik Danışman Begüm Ayyıldız’ın katılımıyla bir eğitim semineri düzenledi.

    ‘Disleksi, psiko eğitimle çözülür’

     ‘Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık değil, farklılıktır’ diyerek disleksinin psiko eğitim ile çözülebileceğine dikkat çeken Ayyıldız, “Öğretmenlerin ve ailelerin bu durumu fark etmesi ve uzmana başvurması gerekiyor” dedi.

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