Dişlere bakmadan palamut almayın!

Palamudun bu yıl çok olmaması üzerine bazı esnaf torik ve tombik balıklarını ‘palamut’ etiketiyle satmaya başladı. Balıkçılar tüketicileri uyardı “İlk dişlerine bakın. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur” dedi.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül’de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi. Omega-3 yağ asidi bakımından somondan sonra gelen palamut, cildi de besliyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan palamudun bulunamaması üzerine bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını ‘palamut’ etiketiyle satmaya başladı. Balıkçılar, tüketicilerin aldığı balıkların palamut değil, tombik ve torik olduğunu vurguladı.

Ayırt edilebiliyor

Fiyatları 10-15 lira arasında değişen balıkların, kolaylıkla palamuttan ayırt edilebileceğine dikkat çeken Balıkçı İsmail Enerdil, “İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur. Palamudun yüzeyinde çizgiler varken, tombik beneklidir. Ayrıca tüketiciler, balığı takoz biçiminde kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyaz ise o palamuttur. Tombik ve toriğin eti siyah olur ve genellikle lakerda olarak değerlendirilir” dedi.

‘Başka balığa yönelin’

Esnaf Mutlu Evren (30) de, “Havalar soğumadığı ve palamut da soğuğu seven bir balık olduğu için bu sene çıkmadı. Benim tüketicilere tavsiyem, bu yıl palamut aramayı bırakıp başka balıklara yönelsinler” diye konuştu. ‘Palamut’ etiketini görerek satın alan tüketici Mehmet Can ise(42), evde kızartınca tombik olduğunu anladığını belirtti, “Çok kötü bir tadı vardı” dedi.