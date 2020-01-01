Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yer alan, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu, insan ihtiyaçlarını, isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanmasını amaçlayan UN Global Compact’a üye oldu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya üzerindeki kıt kaynakların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çabaladıklarını belirtti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise, “Doğayla barışık üretim yapısıyla dış dünyada ön plana çıkmak istiyoruz” diye konuştu.