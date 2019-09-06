Dışsatımcılardan 1 milyar dolar döviz

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında 1 milyar 31 milyon 852 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6 tanesi, dışsatımını artırdı, 6 tanesi ise geçen yıla oranla geride kaldı. Sanayi ürünleri 630 milyon dolarlık payla temsil edilirken, tarım sektörleri 325 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 77 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 127.7 milyon dolarlık dışsatımla lider oldu.

İhracat Ana Planı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 114.2 milyon dolarla ikinci, Ege Maden ve İhracatçıları Birliği 76.7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kurban Bayramı tatiline rağmen 1 milyar 32 milyon dolar ihracat gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını, yılın kalan 4 aylık diliminde daha başarılı bir performans beklediklerini kaydetti, “İhracat Ana Planı’na uyumlu yürüteceğimiz çalışmalarla 2023 yılında Türkiye’nin 226.6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasına azami katkıyı yapmak istiyoruz. 2019 yılını “Çin Yılı” ilan etmiştik ve Çin pazarıyla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi.