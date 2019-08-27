BİST97.101-0,05EURO6,480,19USD5,830,10ALTIN286,181,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeDışsatımcıların ARYOM buluşması
    27.08.2019 - 03:15

    Dışsatımcıların ARYOM buluşması

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği aylık yönetim kurulu toplantısını ARYOM İnşaat A.Ş. Başkanı Mustafa Günday’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

    Dışsatımcıların ARYOM buluşması

    Gaziemir’deki ARYOM Koru Konferans Salonu’ndaki toplantıda, yeni açılan üzüm sezonu ve yaklaşan narenciye sezonu üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

    Hedef 750 milyon dolar

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi ile kiraz, üzüm ve nar ihracatını yılda 750 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

    ARYOM İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday da, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin sektör için yaptığı çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini kaydetti.

    Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki paylaştı: Sürpriz sonlu!Sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, dikkatleri yine üzerine çekti
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    Sıradaki Haber