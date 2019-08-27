27.08.2019 - 03:15
Dışsatımcıların ARYOM buluşması
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği aylık yönetim kurulu toplantısını ARYOM İnşaat A.Ş. Başkanı Mustafa Günday’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Gaziemir’deki ARYOM Koru Konferans Salonu’ndaki toplantıda, yeni açılan üzüm sezonu ve yaklaşan narenciye sezonu üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Hedef 750 milyon dolar
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projesi ile kiraz, üzüm ve nar ihracatını yılda 750 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
ARYOM İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday da, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin sektör için yaptığı çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini kaydetti.
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