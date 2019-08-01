Diva 16 yaşında

Magazin dergisi Diva, 16. yıl dönümünü özel bir geceyle kutladı. Çeşme Alaçatı’da bulunan Cove Aya Yorgi’nin muhteşem atmosferinde gerçekleşen gecede İstanbul ve İzmir cemiyet hayatından yaklaşık 500 seçkin davetli yer aldı. Avcılar İnşaat ve Sandalyeci ana sponsorluğunda gerçekleştirilen geceye sanat, iş ve siyaset dünyasından da çok sayıda kişi katıldı. Sunuculuğunu sevilen gazeteci ve yazar Esin Övet’in yaptığı davette Diva Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pakize Sükan, “16. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Sevilen şarkıcı Pınar Aylin’in sahne aldığı gecede sonsor firma temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.