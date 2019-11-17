17.11.2019 - 01:20 |
Diyabetin önemi çocuklara anlatıldı
Bornova Belediyesi, diyabete Ege Diyabetliler Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikle dikkat çekti.
‘Mavi Sizsiniz’ sloganıyla gerçekleşen organizasyonda ilkokul öğrencilerine diyabetin önemi anlatıldı. Programda konuşan Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür etti.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.