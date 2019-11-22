22.11.2019 - 07:50 | | DHA
Diyabetlilerden en tatlı hatıra ormanı
BALIKESİR’İN Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Servisi, farkındalığı arttırmak için hatıra ormanı oluşturdu.
BALIKESİR’İN Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Servisi, farkındalığı arttırmak için hatıra ormanı oluşturdu. Şekere atıfta bulunarak En tatlı Hatıra ormanı adı verilen orman için, 30 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliği organize eden Diyabet Eğitim Hemşiresi Sevgi Duman, “Amacımız farkındalık yaratmak” dedi.
Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
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