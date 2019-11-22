Diyabetlilerden en tatlı hatıra ormanı

BALIKESİR’İN Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Servisi, farkındalığı arttırmak için hatıra ormanı oluşturdu. Şekere atıfta bulunarak En tatlı Hatıra ormanı adı verilen orman için, 30 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliği organize eden Diyabet Eğitim Hemşiresi Sevgi Duman, “Amacımız farkındalık yaratmak” dedi.