Diyarbakır’dan İzmir’e lezzet köprüsü

1960’ta Cemil Usta ile başlayan ve 3 kuşaktır lezzetlerini onbinlerce kişiyle paylaşan Paçacı Fazıl Usta, başta paça çorbası olmak üzere, kuzu ve süt dana etinden yapılan yemekleriyle damaklarda benzersiz tatlar bırakıyor. İkinci kuşak yönetici Fazıl Onur, mesleğe ortaokul yıllarında başladığını ve küçük yaşlardan beri babasına yardım ettiğini belirtti, “20 yaşımda elime kepçeyi bir aldım bir daha da bırakmadım” diyerek o yılları özetliyor.









Bir markayı yaşatmanın özveri gerektirdiğini söyleyen Fazıl Onur, “Babam Cemil Usta’dan aldığım hizmet bayrağını çocuklarıma devrettim. Şu anda Diyarbakır’da ve İzmir Yeni Girne Caddesi’nde iki şubemiz var. Diyarbakırda Muzaffer ve Mustafa Onur işletmecilik yapıyor. İzmir’deki şubemizin başında ise oğlum Hakan Onur ve kızım Şükran Onur var. Bana hep yemeklerimin lezzetinin sırrını soruyorlar. Bu mesleğin en büyük sırrı işini severek yapmaktan geçer. İşin başında olmak ve işine sahip çıkmaktan geçer” diye konuştu.









‘İddialıyız’

Et yemekleri konusunda da iddialı olduklarını dile getiren Paçacı Fazıl Usta Karşıyaka Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur da şunları söyledi: “Paça çorbası çeşitlerinin yanı sıra, Diyarbakır’a özel lezzetleri de müşterilerimize sunuyoruz. Mumbar, şırdan, kaburga dolması, içli köfte, ekşili kuru dolma, tandır, kavurma, haşlama, kış aylarına özel ayvalı kavurma ve çorba çeşitlerimiz çok beğeniliyor. Atom paça ve ekmek üstü paça yemeklerimiz de talep görüyor. Etlerimizi, baharatlarımızı ve diğer malzemelerimizi özenle seçiyoruz. Hijyene büyük önem veriyoruz. İzmir’de 3 yıldır hizmet veriyoruz. Yeni Girne şubemizde ise 7 aydır müşterilerimizi ağırlıyoruz. İzmirliler de bu lezzeti benimsedi. Dedemizden babamızdan gördüklerimizi bizler de çocukları ve torunları olarak uygulamak için çalışıyoruz. Her yaşa hitap ediyoruz. Diyarbakır ve İzmir’den sonra Ankara’da da yeni bir şube açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.







