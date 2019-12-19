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    HaberlerEge Haberleri Diyarbakırlılar buluştu
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Diyarbakırlılar buluştu

    Memleketi Diyarbakır’dan İzmir’e yerleşmiş vatandaşları kaynaştırmak amacıyla 1996 yılında kurulan Diyarbakır Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Arena’da gerçekleştirdiği geceyle genç kuşağa kültür aşıladı.

    Diyarbakırlılar buluştu

    Memleketi Diyarbakır’dan İzmir’e yerleşmiş vatandaşları kaynaştırmak amacıyla 1996 yılında kurulan Diyarbakır Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Arena’da gerçekleştirdiği geceyle genç kuşağa kültür aşıladı. Derneğin üç yıldır başkanlığını üstlenen Serhat Saran’ın ev sahipliği yaptığı İzmir Arena’daki davete, yaklaşık 350 kişi katıldı. İzmir ili ve çevresinde 100 bine yakın Diyarbakırlı’nın yaşadığını ifade eden Saran, “Bu geceyle bir anlamda yeni yılı da karşıladık” dedi.

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