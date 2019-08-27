27.08.2019 - 03:02
DMD hastalığına farklı dikkat çektiler
Kuşadası Diving Center’ın katkılarıyla Tolga Pat, Zeynep Erez, Cem Kahraman, Onur İlgi, Gökhan Kargı, Nazmi Salum ve Zeynep Abatay’dan oluşan dalgıç grubu, DMD’ye dikkat çekmek dalış yaptı.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.