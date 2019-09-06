‘Doğa katliamına dur diyeceğiz’

Narlıdere Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ve dört gün sürecek olan Deniz Festivali; Çevre, Kıyı Alan ve Sıfır Atık Paneli’yle başladı. Türkiye’nin yer altı ve yer üstü doğal güzelliklerine yönelik tehditler, yanlış uygulamalar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Ali Engin, “Ormanlarımızı, sokaklarımızı ve denizlerimizi koruyacağız. Bu topraklar üzerinde yaşayan her birey, birer çevre gönüllüsü. Narlıdere’den bir ses vermek, doğa katliamına biz de ‘dur’ demek istedik” dedi. Programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da, “İzmir’in dağlarında açan çiçekleri tüm Türkiye’ye yayacağız” diye konuştu.