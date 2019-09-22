‘Doğa kazanacak’

Başkan Aras, “Bodrum’da atığın, gaz salınımının bitmesini, hayvanların, sokak hayvanlarının özgürce yaşamalarını, ormanların yanmamasını, denizlerin kirlenmemesini istiyoruz. Artık Bodrum’un daha fazla yapılaşmasını istemiyoruz. Doğanın kazanacağını biliyoruz. Bizler eğer böyle davranırsak Bodrum’da doğa kazanacaktır” dedi.

Herkesin enerji tüketimi konusunda bilinçlenmesi gerektiğine işaret eden Aras, “Kullandığımız suyu, elektriği tasarruflu kullanmak zorundayız. Çünkü her fazladan yanan lamba, her açık kalan çeşme bizim karbon emisyonumuzu arttıran uygulamalar demek. Özellikle kentlerde araç yerine yaya ve bisiklete ağırlık vermemiz şart. Bodrum yaya da güzel diyerek kampanyalar yapıyoruz” diye konuştu.