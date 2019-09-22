22.09.2019 - 01:40 |
‘Doğa kazanacak’
İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğünde başlayan okul boykotları kapsamında TED Bodrum Koleji’nde düzenlenen ‘Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek’ grevine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da destek verdi.
Başkan Aras, “Bodrum’da atığın, gaz salınımının bitmesini, hayvanların, sokak hayvanlarının özgürce yaşamalarını, ormanların yanmamasını, denizlerin kirlenmemesini istiyoruz. Artık Bodrum’un daha fazla yapılaşmasını istemiyoruz. Doğanın kazanacağını biliyoruz. Bizler eğer böyle davranırsak Bodrum’da doğa kazanacaktır” dedi.
Herkesin enerji tüketimi konusunda bilinçlenmesi gerektiğine işaret eden Aras, “Kullandığımız suyu, elektriği tasarruflu kullanmak zorundayız. Çünkü her fazladan yanan lamba, her açık kalan çeşme bizim karbon emisyonumuzu arttıran uygulamalar demek. Özellikle kentlerde araç yerine yaya ve bisiklete ağırlık vermemiz şart. Bodrum yaya da güzel diyerek kampanyalar yapıyoruz” diye konuştu.
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