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    HaberlerEge‘Doğada ayak izinden başka iz bırakmayın’
    05.08.2019 - 01:11

    ‘Doğada ayak izinden başka iz bırakmayın’

    ‘Doğada ayak izinden başka iz bırakmayın’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı’ndaki Karagöl’de sabah yürüyüşü yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ait olan heyelan set gölü Karagöl’de, kızılçam, karaçam, zakkum, kestane ve meşe ağacı gibi çeşitli ağaçlar bulunuyor. Karşıyaka’ya 23, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda sabah yürüyüşü yapan Dağ, sosyal medya hesabından çeşme başında çektirdiği fotoğrafını şu mesajla paylaştı: “Dağlar, gidenindir derler. Toprak bizi rahatlatır, sakinleştirir, huzura kavuşturur. İşte bu yüzden kıymetini bilmeli, sahip çıkmalı. Doğada ayak izinizden başka bir iz bırakmayın. Karagöl’den herkese selamlar.” l DHA

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