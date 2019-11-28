Doğal yöntem Akupunktur

Evrendeki canlıların güçlü bağışıklık sistemleri ve bunu destekleyen faktörler sayesinde kendini iyileştirme gücüne sahip olduklarını belirten Özkan, “Akupunkturun amacı, kişilerin sahip oldukları doğal enerji dengelerini düzenleyip hastalığa sebep olan bulguların ortadan kalkmasını sağlamak” dedi. Akupunkturun bugün koruyucu hekimlikte ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan oldukça etkili ve kendini kanıtlamış bilimsel bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Özkan, “Çin’de yaklaşık 3 bin yıl önce Uygur Türkleri tarafından ilk defa uygulanmış. Akupunktur vücudun belli noktalarına çeşitli boyutlarda ve çeşitli (çelik, altın, gümüş) iğnelerin batırılıp sonra elle döndürülmesi (Manuel Akupunktur) elektrik akımıyla uyarılması (Elektro Akupunktur) hafif ısı verilmesi (Moxalı Akupunktur) veya aynı noktaları lazer ışını ile (İğnesiz Akupunktur) uyarılma tekniğidir. Akupunktur seanslarında, uygulayıcı hekimin öngörüsüne göre kulağa veya vücuda uygulama yapılıyor” diye konuştu.

Tedaviye destek

Hastalara bir de uyarıda bulunan Özkan, “Kullanmakta olduğunuz ilaçları hekiminizin kontrolü ve bilgisi dahilinde almanız gerektiğini, uygulamakta olduğumuz akupunktur ve diğer tamamlayıcı doğal tıp yöntemlerini mevcut rahatsızlığınıza yardımcı ve doğal destek amaçlı olduğunu unutmayınız” ifadesini kullandı.