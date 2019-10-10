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    HaberlerEgeDoğalgaz müjdesi
    10.10.2019 - 07:50 |

    Doğalgaz müjdesi

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yıllardır hayali kurulan doğalgaz çalışmalarında geri sayımın başladığını ifade etti, Cumhuriyet ve Cengiz Topel mahallesine en geç 30 Ekim’e kadar doğalgaz verileceğini bildirdi.

    Doğalgaz müjdesi

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yıllardır hayali kurulan doğalgaz çalışmalarında geri sayımın başladığını ifade etti, Cumhuriyet ve Cengiz Topel mahallesine en geç 30 Ekim’e kadar doğalgaz verileceğini bildirdi.

    İlk test yarın yapılacak

    Başkan Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ile birlikte, Aksa Doğalgaz Manisa Şubesinin Saruhanlı’da doğalgaz depolama ve dağıtım istasyonunu kurduğu tesiste incelemelerde bulundu. Doğalgaz rahatlığını Saruhanlı’ya yaşatacaklarını kaydeden Başkan Bilgin, “İlk test yarın yapılacak. Ancak hemşerilerimizin bir an önce abonelik başvurularını yapmaları gerekiyor. Yetkililerin bize verdiği bilgiye göre şu ana kadar bin 500 abone olması gerekirken, mevcut abone sayısının 350 olduğunu öğrendik. Cumhuriyet ve Cengiz Topel mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın abonelik işlemlerini bir an önce yapması gerekiyor” dedi. Öte yandan Başkan Bilgin, ilçedeki din görevlileriyle kahvaltıda buluştu. Bilgin, “Önümüzdeki 4 buçuk yıllık görev süremiz boyunca camilerimizin ve din görevlisi kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağız” diye konuştu.

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