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    HaberlerEge Haberleri ‘Doğalgazı öne çektik’
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    06.12.2019 - 00:03 |

    ‘Doğalgazı öne çektik’

    ‘Doğalgazı öne çektik’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri, Türkmen Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce ve Mert Sevgi sokakların ardından Bahçe Arası Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta devam ediyor.

    Çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu mahalle, Kuşadası’nın kalbidir. Üzülerek belirtmek isterim ki bu mahallemiz en son 50 yıl önce hizmet almış. Yaklaşık 30 bin metrekarelik hat yenileniyor” dedi.

    Çalışmalara doğalgaz hattı döşeme işleminin eklendiğini de belirten Günel, “Bölgeye, 2021 yılında gelmesi planlanan doğalgaz hattı, bizim çabalarımızla 2019 sonuna çekildi. İlçemize doğalgaz altyapısı döşeyen Enerya şirketinin ekipleri, Büyükşehir Belediyemizin su hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının ardından bölgeye doğalgaz hattı döşeyecekler. Bu sayede bölgede doğalgaz hattı için yeniden bir kazı çalışması yapılmayacak” dedi.

    GÜNEL’E BAŞARI DİLEĞİ

    CHP Parti Meclis Üyesi ve Aydın Millet Vekili Bülent Tezcan, birtakım temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kuşadası’na geldi. CHP İlçe Başkanlığı ziyaretinde, Kuşadası’nı ikinci evi olarak gördüğünü belirten Tezcan, Belediye Başkanı Ömer Günel’i de ziyaret etti. Belediyenin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirten Tezcan, Başkan Ömer Günel’e başarılarının devamını diledi.

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