Avcılar İnşaat Kurucu ve Onursal Başkanı Hikmet Avcı’nın katkısıyla yenilenen SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seviye IV Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi. Törene Hikmet Avcı, eşi Naime Avcı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi sağlık çalışanları katıldı.



‘Ne yapsak az’



Yenilenen yeni doğan bakım ünitesi için 1 milyon 300 bin lira harcandığını belirten Op. Dr. Öztop, “Bu rakamın büyük bir kısmını karşılayan bağışçımız Hikmet Avcı’ya teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu ünite binlerce bebeğin hayatına dokunacak” diye konuştu. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise, İzmir’deki doğumların yüzde 30’unun burada gerçekleştiğini dile getirdi. Avcı’ya teşekkür etti. Hikmet Avcı da, “Doğan her bebek, bizim ve ülkemiz için yeni bir umut; çocuklarımız için ne yaparsak yapalım az” dedi.