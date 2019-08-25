Doğaseverler Caretta carettayı kurtardı

İZMİR’in Selçuk ilçesinde, doğasever Tuğba Balaban ve Recep Fırat tarafından yaralı halde bulunan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedaviye alındı. Caretta caretta’nın kafatasında çatlak olduğu tespit edildi. Yaralı hayvan, iyileştikten sonra doğaya salınacak.