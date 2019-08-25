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    HaberlerEgeDoğaseverler Caretta carettayı kurtardı
    25.08.2019 - 07:50| KADİR ÖZEN DHA

    Doğaseverler Caretta carettayı kurtardı

    İZMİR’in Selçuk ilçesinde, doğasever Tuğba Balaban ve Recep Fırat tarafından yaralı halde bulunan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

    Doğaseverler Caretta carettayı kurtardı

    İZMİR’in Selçuk ilçesinde, doğasever Tuğba Balaban ve Recep Fırat tarafından yaralı halde bulunan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedaviye alındı. Caretta caretta’nın kafatasında çatlak olduğu tespit edildi. Yaralı hayvan, iyileştikten sonra doğaya salınacak. 

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