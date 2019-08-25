25.08.2019 - 07:50| KADİR ÖZEN DHA
Doğaseverler Caretta carettayı kurtardı
İZMİR’in Selçuk ilçesinde, doğasever Tuğba Balaban ve Recep Fırat tarafından yaralı halde bulunan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedaviye alındı.
İZMİR’in Selçuk ilçesinde, doğasever Tuğba Balaban ve Recep Fırat tarafından yaralı halde bulunan Caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedaviye alındı. Caretta caretta’nın kafatasında çatlak olduğu tespit edildi. Yaralı hayvan, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.