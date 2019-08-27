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    HaberlerEgeDoğaseverler tek bir çöp bırakmadı
    27.08.2019 - 03:08

    Doğaseverler tek bir çöp bırakmadı

    Shall We? Aktivite Arkadaşlığı grubu üyeleri, Foça Belediyesi’nin desteğiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

    Doğaseverler tek bir çöp bırakmadı

    Aktivite arkadaşları, Foça Karartma Koyu çevresindeki kâğıt, cam, plastik ve benzeri atıkları toplayıp, doğa temizliği yaptı. Facebook sosyal ağında 300.000’e yakın üyesi bulunan Shall We? Ailesi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e verdiği destekleri dolayısıyla teşekkür plaketi sundu.

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