27.08.2019 - 03:08
Doğaseverler tek bir çöp bırakmadı
Shall We? Aktivite Arkadaşlığı grubu üyeleri, Foça Belediyesi’nin desteğiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.