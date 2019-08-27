Doğaseverler tek bir çöp bırakmadı

Aktivite arkadaşları, Foça Karartma Koyu çevresindeki kâğıt, cam, plastik ve benzeri atıkları toplayıp, doğa temizliği yaptı. Facebook sosyal ağında 300.000’e yakın üyesi bulunan Shall We? Ailesi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e verdiği destekleri dolayısıyla teşekkür plaketi sundu.