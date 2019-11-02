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    HaberlerEge‘Doğaya uyumlu enerji üretiminde biz de varız’
    02.11.2019 - 02:21 |

    ‘Doğaya uyumlu enerji üretiminde biz de varız’

    Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Afyonkarahisar’da yapılan Enerji Kentler Birliği, Ekim Ayı Encümen Toplantısı ve ‘Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü’ konulu panele katıldı.

    ‘Doğaya uyumlu enerji üretiminde biz de varız’

    Verimli bir organizasyona katıldıklarını belirten Arslan, “Doğaya uyumlu ve alternatif olabilecek enerji üretiminde yer almaya hazırız. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar ülkeye katkı sağlayacaktır” dedi.

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