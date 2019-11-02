02.11.2019 - 02:21 |
‘Doğaya uyumlu enerji üretiminde biz de varız’
Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Afyonkarahisar’da yapılan Enerji Kentler Birliği, Ekim Ayı Encümen Toplantısı ve ‘Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü’ konulu panele katıldı.
Verimli bir organizasyona katıldıklarını belirten Arslan, “Doğaya uyumlu ve alternatif olabilecek enerji üretiminde yer almaya hazırız. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar ülkeye katkı sağlayacaktır” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.