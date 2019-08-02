Doğayı tekrar keşfedecekler

Tankar Gayrimenkul Yatırım tarafından hayata geçirilen Westpark Outlet çocuklara bitki sevgisini aşılamak amacıla 3-25 Ağustos günleri arasında Botanik Akademisi’nde her hafta sonu farklı bir etkinlik düzenleyecek. AVM içinde kurulacak özel tematik alan içinde çocuklar tarım ve toprak işleriyle tanışacak, bitkinin büyüme sürecine tanık olacak.