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    HaberlerEgeDoğayı tekrar keşfedecekler
    02.08.2019 - 01:18

    Doğayı tekrar keşfedecekler

    Doğayı tekrar keşfedecekler

    Tankar Gayrimenkul Yatırım tarafından hayata geçirilen Westpark Outlet çocuklara bitki sevgisini aşılamak amacıla 3-25 Ağustos günleri arasında Botanik Akademisi’nde her hafta sonu farklı bir etkinlik düzenleyecek. AVM içinde kurulacak özel tematik alan içinde çocuklar tarım ve toprak işleriyle tanışacak, bitkinin büyüme sürecine tanık olacak.

    Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
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    İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
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