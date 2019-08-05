Doğayla iç içe bir tatil

Çeşme’de çevre ve hayvan dostu bir aile işletmesi olan Nea Garden Otel farkındalık yaratıyor. Çocuk havuzu ve oyun parkına sahip olan işletme çocuklu aileleri de unutmuyor.

Aynı zamanda evcil hayvanlara kapılarının açık olduğunu belirten turizmci Sami Türkay’ın kızı Nea Garden Genel Müdürü Gülbin Türkay Yılmaz, “Konuklarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu noktada yanında can dostları olan evcil hayvanlarıyla gelen misafirlerimize de her zaman kapımız açık” dedi.

Ilıca ve Alaçatı’ya yakın

Seçkin turizmci kadrosuyla, kusursuz hizmet anlayışını prensip edinen otel, bağımsız uluslararası seyahat sitelerinde yapılan oylamalarda hizmet, temizlik ve konfor açısından üst sıralarda yer alıyor. Nea Garden, geniş bahçesi, sessiz ve doğayla içi içe olan dokusuyla yoga ve sanat atölyelerinin kamplarına, düğün, nişan, bekarlığa veda partisi, doğum günü gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Ilıca Plajı ve Alaçatı Çarşısı’na yürüyüş mesafesinde bulunan otel, gürültüden uzak huzurlu bir tatil sunuyor.