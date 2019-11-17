Doğru tetkiklerle kanseri önleyin

Ağır sigara içme öyküsü olanlara tarama testi olarak düşük doz bilgisayarlı tomografi (DDBT) tetkikini öneren Kent Alsancak Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, “Bu tarama testi ile akciğer kanserinden ölüm oranı akciğer grafisi ile takip edilenlere göre yüzde 25 azalma gösteriyor” dedi. Akciğer kanserinin önlenebilir olduğunu ifade eden Çağlayan, “Tarama, herhangi bir belirti yokken kişide kanser olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma erken teşhis ve ve tedavinin yapılmasına olanak sağlıyor” diye konuştu.