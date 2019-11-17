17.11.2019 - 01:20 |
Doğru tetkiklerle kanseri önleyin
Dünyada en çok görülen kanser türü olan akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor.
Ağır sigara içme öyküsü olanlara tarama testi olarak düşük doz bilgisayarlı tomografi (DDBT) tetkikini öneren Kent Alsancak Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, “Bu tarama testi ile akciğer kanserinden ölüm oranı akciğer grafisi ile takip edilenlere göre yüzde 25 azalma gösteriyor” dedi. Akciğer kanserinin önlenebilir olduğunu ifade eden Çağlayan, “Tarama, herhangi bir belirti yokken kişide kanser olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma erken teşhis ve ve tedavinin yapılmasına olanak sağlıyor” diye konuştu.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.