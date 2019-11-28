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    HaberlerEge Haberleri Doğruer’den kutlama
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    29.11.2019 - 00:02 |

    Doğruer’den kutlama

    Doğruer’den kutlama

    24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Kınık Belediyesi tarafından Delez Yaşam Vadisi’nde bir kahvaltı programı düzenlendi. Organizasyona, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır, Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, okul müdürleri ile öğretmenler ve emekli öğretmenler katıldı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, emekli ve çalışan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

    Başkan Sadık Doğruer, Kınık Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır’ı ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Doğruer, Bayındır’la birlikte Fevzi Çakmak İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğretmenlerle sohbet eden Doğruer, ana sınıfı ile özel öğrencilerin eğitim gördüğü üç sınıfa da uğradı, “Son derece kutsal bir vazifeyi icra eden öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bizler, ilk emri oku olan bir dine mensup olmakla iftihar ettiğimiz bir ümmetin mensuplarıyız” dedi.

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