17.12.2019 - 00:03 |
Doğruer’e sağlık ödülü
İzmir Birlik Platformu’nun siyaset, iş ve sanat dünyası olmak üzere çeşitli kategorilerde her yıl düzenlediği 2019 Onur Ödülleri’nde Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, sağlık alanında en başarılı belediye başkanı seçildi. Ödülü Birlik Başkanı Aziz Tekin’in elinden alan Başkan Doğruer, “Beni bu ödüle layık gören hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya ve daha güzel bir Kınık için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Kınık için” ifadelerini kullandı.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.