Doğruer’e sağlık ödülü

İzmir Birlik Platformu’nun siyaset, iş ve sanat dünyası olmak üzere çeşitli kategorilerde her yıl düzenlediği 2019 Onur Ödülleri’nde Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, sağlık alanında en başarılı belediye başkanı seçildi. Ödülü Birlik Başkanı Aziz Tekin’in elinden alan Başkan Doğruer, “Beni bu ödüle layık gören hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya ve daha güzel bir Kınık için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Kınık için” ifadelerini kullandı.