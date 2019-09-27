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    HaberlerEgeDoktor adayları yeminlerini etti
    27.09.2019 - 01:47 |

    Doktor adayları yeminlerini etti

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi, 2019- 020 akademik yılında yeni öğrencileriyle eğitime başladı.

    Doktor adayları yeminlerini etti

    Beyaz Önlük Töreni’nde bu yıl eğitime başlayan 34 öğrenci ’Tıbbıyeli Yemini’ etti. İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, tıp eğitiminin yaşam boyu süreceğini, bu eğitimin yaşamın kendisi olduğunu söyledi. Öğrencileri temsilen konuşan Seher Arı da beyaz önlüğün saflığın, şeffaflığın, zorluklarla mücadele etmenin, fedakârlığın ve umudun sembolü olduğunu söyledi. l İZMİR DHA

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