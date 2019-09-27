Doktor adayları yeminlerini etti

Beyaz Önlük Töreni’nde bu yıl eğitime başlayan 34 öğrenci ’Tıbbıyeli Yemini’ etti. İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, tıp eğitiminin yaşam boyu süreceğini, bu eğitimin yaşamın kendisi olduğunu söyledi. Öğrencileri temsilen konuşan Seher Arı da beyaz önlüğün saflığın, şeffaflığın, zorluklarla mücadele etmenin, fedakârlığın ve umudun sembolü olduğunu söyledi. l İZMİR DHA