12.10.2019 - 00:40 |
‘Doktor ataması ne zaman yapılacak?
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde bazı branşlarda doktor ve uzman olmadığını öne sürerek imza toplayan 25 muhtara CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den destek geldi. Konuyu Meclis’e taşıyan Sertel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Çeşme’de trajikomik bir olay yaşandığını belirten Sertel, Bakan Koca’ya hastaneye ne zaman doktor atanacağını sordu, “Vatandaşlar mağdur edilmemeli” dedi.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.