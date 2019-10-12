‘Doktor ataması ne zaman yapılacak?

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde bazı branşlarda doktor ve uzman olmadığını öne sürerek imza toplayan 25 muhtara CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den destek geldi. Konuyu Meclis’e taşıyan Sertel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Çeşme’de trajikomik bir olay yaşandığını belirten Sertel, Bakan Koca’ya hastaneye ne zaman doktor atanacağını sordu, “Vatandaşlar mağdur edilmemeli” dedi.