Doktorlar tiyatro sahnesine çıkacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarının oluşturduğu Eşrefpaşa Hastanesi Tiyatro Topluluğu, Memet Baydur tarafından yazılan iki perdelik güldürü ‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’ adlı oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Oyun, 23 Kasım saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Sahnesi’nde, 30 Kasım saat 20.00’de ise Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahne’sinde izleyiciyle buluşacak. l DHA