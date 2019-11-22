Dokuz Eylül’e ‘kalite’ onuru

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanemizin, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde elde ettiği puan, yaptığımız çalışmaların isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Kalitemizi sürekli yükselterek sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bilimsel altyapının gelişmesine verdikleri desteğin yanında, hasta ve çalışan memnuniyetine de önem verdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Hotar, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dinleyerek, gereken dokunuşları gerçekleştiriyoruz. hastalarımıza şifa olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Hedef tam puan’

DEÜ Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü de, 97.65 puanın sağlık çalışmalarındaki kaliteyi görme açısından önemli olduğunu belirtti.