Dokuz Eylül’ün flag futbol takımı nefes kesiyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Kadın Flag Futbol Takımı, dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Kişisel ihtiyaçlarını harçlıklarıyla karşılayan ve varoluş mücadelesi veren kızlar, düzenlenen turnuvalara katılıp yarışabilmek için sponsor desteği bekliyor.

Koçları ve oyuncuları Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerden oluşan Dokuz Eylül Kadın Flag Futbol Takımı, bu branşa ilgi duyan kadın öğrencileri bir araya toplamayı sürdürüyor. 2017 yılında kurulan ve farklı fakültelerde okuyan öğrencileri bir araya toplayan takım, antrenmanlardaki performanslarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

‘Gönüllüyüz’

Öte yandan Amerikan futbolundaki gibi ekipman ve korunmaya dayalı bir spor olmayışıyla da öne çıkan flag futbol, sporcuların bellerindeki ‘flag’ adı verilen bayrakların çekilmesi ve savunulması üzerine kuruluyor. Sert temaslardan uzak durulması sebebiyle de kadınların ilgisini topluyor. Takımın hücum koçluğunu üstlenen Uğur Bilen ve savunma koçluğunu üstlenen Berhan Özen, aynı zamanda üniversitenin Amerikan futbol takımı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Efeler Takımı’nda da sporcu olarak görev alıyor. ‘Cheetahs’ adını verdikleri Kadın Flag Futbol Takımı için gönüllü olarak görev aldıklarını belirten koçlar, “Bu okulun öğrencileri ve bu spora gönül veren sporcular olarak, kadınların da sporun bu alanında varolabilmesi adına gönüllü olarak koçluk yapıyoruz. Üniversitemizin bize tahsis ettiği Tınaztepe Atletizm Sahası’nda çalışıyoruz. Rektörlüktükten gerekli izinleri ve desteği alarak çalışma ortamımızı oluşturduk. Bu sene geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine turnuvalara katılacağız. Dokuz Eylül Ünivetsitesi’nin gururu olacağız” diye konuştu.

‘Algıları yıkacağız’

30 sporcudan oluşan ekipte kadınların da bu sporu yapabileceğini herkese kanıtlamak istediklerini belirten koçlar, “Amerikan futbolunun yalnızca kavga, dövüş olmadığını göstermek istiyoruz. Ayrıca ‘Kadınlar bu sporu yapamaz’ algısını yıkmak istiyoruz. Bunun yanı sıra hedefimiz Türkiye şampiyonluğuna yürümek. Burada düzenli, disiplinli çalışan arkadaşlarımız var. Yemelerine ve içmelerine çok dikkat ediyorlar. Ekstra idmanlar yapıyorlar. Bu disiplinle başarıya ulaşmak istiyoruz” diye konuştular.

‘Sporsever arıyoruz’

Takımlarının düzenlenen turnuvalara katılabilmesi ve eksiklerinin giderilmesi adına sponsor desteği beklediklerini söyleyen koçlar, “Bizler kendi yağımızda kavrularak bu sporu yapmaya çalışıyoruz. Büyük bütçelere ihtiyacımız yok, büyük giderlerimiz de yok. Bizim turnuvalara ulaşım ve konaklama için verdiğimiz paranın yükünü üzerimizden alacak sponsorlara bile ihtiyacımız var. Elimizden tutacak ve arkamızda duracak herkesin desteklerini bekliyoruz” ifadelerinde bulundular.

Nasıl oynanır?

Amerikan Futbolu daha çok ekipman ve korumayla oynanan bir oyun. Flag Futbol’da ise koruma olarak yalnızca dişlik kullanılıyor. Amerikan Futbolu’nda ‘tackle’ dediğimiz hamleyle oyuncu durduruluyor ve yere düşürülüyor. Flag Futbol’da da oyuncuların beline bağlı olan flag dediğimiz bayraklar var. Bu bayraklar çekildiği anda oyun duruyor. Temas en az düzeyde var. Ayrıca top olarak Amerikan Futbolu topunun daha küçüğü kullanılıyor. Takımlar 5’er kişiden oluşuyor.