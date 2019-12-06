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    HaberlerEge Haberleri Dokuz Eylül’ün konuğu Akarca
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    06.12.2019 - 00:03 |

    Dokuz Eylül’ün konuğu Akarca

    Dokuz Eylül’ün konuğu Akarca

    Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca’yı ağırladı. DEÜ Hukuk Fakültesi’den 1986 yılında mezun olan Akarca’nın, ‘Yargı mekanizmasına giden yol’ başlıklı konferansında, öğrencilik yıllarından ve görevlerinden bahsetti. Akarca, mezun olduktan sonra adalet sisteminin çeşitli kademelerinde aldığı görevleri anlattı, “Birlik olmak, birbirimize saygılı olmak ve hukukuna tecavüz etmeden, kalkınma, refah ve demokrasimizi güçlendirerek, hukuk devleti ilkesinin idealize edilmesi için hepimize düşen görevler var. Analitik düşünen aklı vicdanı hür, hakkını arayan, hukukun üstünlüğünü savunan bireyler olarak sizden çok şey bekliyoruz” dedi.

    Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, programın sonunda Akarca’ya günün anısına plaket verdi, “Hepimizin örnek alabileceği faydalanabileceği bir hayat öyküsü” diye konuştu.

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