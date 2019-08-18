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    HaberlerEge Dönüşüm için daha fazla beklemeyin
    18.08.2019 - 07:50| İZMİR DHA

    Dönüşüm için daha fazla beklemeyin

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 17 Ağustos 1999 depreminin 20’nci yıldönümünde, kentsel dönüşümün ve planlamanın önemine dikkat çekti.

    Dönüşüm için daha fazla beklemeyin

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 17 Ağustos 1999 depreminin 20’nci yıldönümünde, kentsel dönüşümün ve planlamanın önemine dikkat çekti. “Deprem öldürmez; öldüren plansızlık ve mühendislik denetiminden yoksun kontrolsüz yapılmış yapılardır” diyen Nasır, İzmir’in de virajın son dönemecinde olduğunu ifade etti. Yüzde 15 oranında sağlıklı konuta sahip kentte acil şekilde dönüşümün başlaması gerektiğini belirten Nasır, şöyle konuştu:
    “1 Ekim 2017 tarihinde çıkarılan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile yetkileri daha güçlendirilen yerel yönetimlerin eli, imar barışıyla daha da güçlendi. Planlamada en büyük engel oluşturan mülkiyet sorunu imar barışıyla aşıldı. Yerel yönetimlerin artık bu konuda mazeret üretmek yerine, yasadan gelen haklarını da kullanarak, bulundukları bölgenin gelecek 50-100 yılını planlamaları için ivedi olarak çalışmaya başlamaları gerekiyor. Bizler de halkımızın vekilleri olarak bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızı ve konunun Ankara’daki takipçisi olacağız.”
    Doğru planlama yapılamadığı için İzmir’de yeni arsa üretilemediğinin de altını çizen Nasır, bunun da müteahhitleri kentsel dönüşüm adı altında yık-yap sistemine yönlendirdiğini, ancak bunun kentsel dönüşüm değil, bina yenileme olduğunu belirtti. 

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