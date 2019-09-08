Dönüşümüz muhteşem olacak

TFF 1. Lig’de geçen hafta Balıkesirspor’u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Altay’da, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve deneyimli sol bek Özgür Özkaya camiaya önemli mesajlar verdi. Siyah beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınalar milli arada çalışmalarının planladıkları şekilde geçtiğini kaydetti. Karafırtınalar, “Milli araya moralli girmek önemliydi. Balıkesirspor maçının analizini iyi yaptık. Fizik olarak eksikliklerimiz vardı. Bireysel çalışmalara da ağırlık veriyoruz. Milli takım arası gayet iyi geçiyor. Bu çalışmalarımızın olumlu getirisini önümüzdeki haftadan itibaren sahaya yansıtacağız’’ dedi.

‘Hak ettiği yere taşıyacağız’

Altay’ın başarılı oyuncusu Özgür Özkaya da, transfer döneminin son gününde birçok rakip takımın kadrolarını güçlendirdiğini fakat kendilerinin oturmuş kadro yapısıyla avantajlı olduklarını söyledi. Özkaya, geçen hafta Balıkesirspor’u 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girdiklerini vurguladı, “Milli arada çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu arayı iyi değerlendirip lige galibiyetle devam etmek istiyoruz. Haftalar ilerledikçe herkes bizi görecek. Taraftarlarımızın her zaman büyük desteğini arkamızda hissediyoruz. Onlar bizim en büyük itici gücümüz’’ dedi.Yaz transfer döneminin son gününde birçok takımın kadrosuna takviyeler yaptığını ifade eden Özgür Özkaya, “Geçen yıldan oluşan bir çekirdek kadromuz vardı. Ortaya koyduğumuz futbol herkes tarafından beğenildi. Yaz transfer döneminde de bu kadroya bazı takviyeler yapıldı. Sezon başında Afyon’da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Diğer takımlar transferler yaparak yavaş yavaş kardolarını oturtmaya çalışıyor fakat biz oturmuş bir takımız. Takım içi uyum sorunumuz yok. Altay armasını hak ettiği yere getirebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Haftalar ilerledikçe zaten herkes bunu görecek. Milli aranın ardından bir seri yakalarsak her şey bizim adımıza güzel olacak” diye konuştu.