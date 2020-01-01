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    HaberlerEge Haberleri Dopdolu bir yıl geçti
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    01.01.2020 - 00:04 |

    Dopdolu bir yıl geçti

    Dopdolu bir yıl geçti

    TARKEM, 2019’u dolu dolu geçirdi. 2019’da proje sayısını 12’ye çıkaran TARKEM, Mavi Kortejo ve Tarihi İstiklal Okulu projelerinin inşaat çalışmalarına başladı. Tarihi Akın Pasajı, Tevfik Paşa Konakları ve 442 Sokak Ofisleri’nin de restorasyon projeleri kurul onayı aldı. Geliştirdiği projelerle birçok kurumun övgüsünü de alan TARKEM, bu yıl aday olduğu tüm kategorilerde ödüle layık görüldü. TARKEM 2019’da da, Kemeraltı ve çevresi için birçok etkinlik tasarladı.

    Aynı zamanda bölgede yapılan etkinliklere destek veren TARKEM, yerli ve yabancı yüzbinlerce insana ulaştı. Bilgilendirme toplantılarında 150’nin üzerinde gruba sunumlar yaptı.

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