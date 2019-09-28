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    HaberlerEge‘Dört mevsim kapımız açık’
    28.09.2019 - 03:32 |

    ‘Dört mevsim kapımız açık’

    5. Bodrum Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Kültür Günleri kapsamında iki ülkeden temsilciler, konferansta bir araya geldi. İşbirliği protokolü imzalandı

    ‘Dört mevsim kapımız açık’

    Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “Bodrum Rusya ve Rusça Konuşan Ülkeler Kültür Günleri” kapsamında, “2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı İşbirliğinin Geliştirilmesi” konferansı yapıldı.

    Moskova’ya ziyaret

    Açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Artan bir profille ticaret ve turizm ilişkilerimiz sürüyor. Rusya’daki dostlarımızı sadece turizm sezonunda değil, yılın her günü Bodrum’da görmek istiyoruz. Bodrum’u, Rusya’nın Türkiye’ye açılan kapısı yapmak için çalışıyoruz. Tanıtım açığımızı kapatmak için hep birlikte çalışacağız, ilk adım olarak Moskova’ya gideceğiz. Bodrum’daki tüm paydaşların Moskova’daki tanıtım ofisimize sık sık gitmesini ve Türkiye’deymiş gibi oraları ziyaret etmesini çok önemsiyoruz” dedi.
    Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, “Tespit edilen 110 antik kent, ören yeri var ve hepsinin altında ayrı bir hikaye var. Deniz-kum-güneş turizminin, kültür-tarih turizmine dönüşeceği sıklıkla dile getiriliyor. Bu konuda en önemli misafirlerimizin de Rusya, Çin ve Hindistan olacağı değerlendiriliyor.”

    Günlük süt Karaova’da

    Bodrum Belediyesi, “Açık Mikrofon” halk toplantılarının ikincisi Karaova bölgesinde gerçekleştirdi. Gittiği her mahallede büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Ahmet Aras, “Köylümüz de Bodrum’daki ayrıcalıklara sahip olmalı. Turizmden gelen katma değeri aktarmak zorundayız. Altyapı sorun, katı atık sorun, ulaşım sorun, Bodrum’un bazı bölgelerine bugüne kadar gerekli hizmet yapılamamış ama biz bu makus talihi değiştireceğiz. Hiç kimse Bodrum’da yaşayan vatandaşa, ‘Derdini Büyükşehir’e anlat’ diyemez. Bodrum’da yaşayan vatandaşımın bir ihtiyacı varsa, ben çare neredeyse oraya gider konuşurum” dedi. Süt üreticilerine de müjde veren Başkan Aras, “Kurulacak olan kooperatiflerle sütle ilgili çalışmaların yapılacak. Karaova’da süt birliğimizin sütlerini ve süt ürünlerini kullanacağız, adına da ‘Bodrum Belediyesi Karaova Günlük Süt’ diyeceğiz. Belediye kafelerinde, kiosklarda ve üretici pazarlarında satışa sunacağız” diye konuştu.

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