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    HaberlerEgeDört yavru hayata döndü
    20.09.2019 - 01:52 |

    Dört yavru hayata döndü

    Dört yavru hayata döndü

    Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormanda terk edilmiş dört yavru köpeğin hayatını kurtardı. Ekipler, yavru köpekleri bulunduğu yerden alarak bakım ve diğer ihtiyaçlarını karşılanmak üzere Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bıraktı. Aç kalan köpeklere hızla müdahale eden veteriner hekimler de, bakım ve aşılama işlemini gerçekleştirdi.

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