20.09.2019 - 01:52 |
Dört yavru hayata döndü
Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormanda terk edilmiş dört yavru köpeğin hayatını kurtardı. Ekipler, yavru köpekleri bulunduğu yerden alarak bakım ve diğer ihtiyaçlarını karşılanmak üzere Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bıraktı. Aç kalan köpeklere hızla müdahale eden veteriner hekimler de, bakım ve aşılama işlemini gerçekleştirdi.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.