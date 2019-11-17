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    HaberlerEge HaberleriDört yıldır kente yaşam katıyor
    17.11.2019 - 01:28 |

    Dört yıldır kente yaşam katıyor

    Yerel yönetim ve STK’lardan çok sayıda isim MaviBahçe’nin, klasik AVM’nin ötesinde olduğunu hem İzmir hem de Karşıyaka’nın sosyal hayatına katkı koyduğunu belirtti

    Dört yıldır kente yaşam katıyor

    MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi 4’üncü yaşını kutladı. Gecede MaviBahçe’yi dört yıllık yolculuğunda yalnız bırakmayan sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür plaketi ve MaviBahçe Ormanı için bağışlanan fidan belgeleri hediye edildi. MaviBahçe SoldOut’ta düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Mustafa Özuslu ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

    Sizden biri

    MaviBahçe’nin kente önemli katkıları olduğunu belirten Başkan Tugay, “Yatırımcı Dr. Selami Özel’i kutluyorum. Buranın adını Yaşam ve Alışveriş Merkezi koydular. Adından bile farklı bir bakış açıları olduğu anlaşılıyor. Hem Karşıyaka’daki insanlara istihdam sağlıyorlar, buradaki ticari hayatı zenginleştiriyorlar. Aynı zamanda ellerinden geldiğinde hem sosyal hem de ekonomik anlamda değer katmaya çalışıyorlar” dedi.

    Dört yıldır kente yaşam katıyor



    MaviBahçe’nin kendisi için ticari kazanç sağlamanın ötesinde bir anlam ifade ettiğini belirten Özel de, “Belirli bir yaştan sonra insan sadece para kazanmak için yaşamak istemiyor. Belediyemizin, kadınların, çocukların, kültür, eğitim ve sanatın destekçisi olmak içimizden geliyor. Aynı duygu ve düşüncelerle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz sizden biriyiz, MaviBahçe’yi sizler için yaptık, doya doya keyfini çıkartın” diye konuştu. Özel’in gerek yatırım gerekse MaviBahçe’deki sosyal sorumluluk projeleri hakkında önemli çalışmalara imza attığını belirten Özuslu da, “Burada herkesin takdirle karşılaması gereken bir hikaye var” ifadelerini kullandı.

    Dört yıldır kente yaşam katıyor



    Özünde İzmir var

    MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Rauf Tan Polat ise, “14 Kasım 2015 gününden beri İzmir ve toplum yararına gerçekleştirdiğimiz projelere yaptığınız değerli katkılara teşekkür ediyoruz. Bu gecenin teması da ‘İçimde İzmir Var’ çünkü MaviBahçe; İzmir’in dokusunu, tarzını, değerlerini, anlamını, aşkını ve keyfini taşımaya devam edecek” diye konuştu.

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