Dostlar sahnede maziyi andı

1975 yılında ‘Seninle Bir Dakika’ şarkısıyla Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden Semiha Yankı, yarışmada giydiği elbise ile Çeşme Kervansaray Otel’de sahneye çıktı. Konseri; Salih Güney, Aynur Aydan, Erol Atar ve Çeşmeli ses sanatçısı Kurtul Akın da izledi. Coşkulu gecede, Yankı ile Güney düet de yaptı.

Altı yıl sonra elbiseyi satışa çıkaracağını belirten Yankı, “61 yaşındayım. 36 yaşında kızım var. Yaşımı saklamam. Ama benim yaşımdakiler, hiçbir zaman 40’ın üzerine çıkmazlar” diye konuştu.

Geç saatlere kadar süren gece; Semiha Yankı, Aynur Aydan, Salih Güney ve Kurtul Akın’dan oluşan “Ünlüler Korosu”nun söylediği şarkılarla sona erdi.