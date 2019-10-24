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    HaberlerEgeDostluk adına piyano çaldılar
    24.10.2019 - 02:16 | | Magazin Babası Yusuf Çınar

    Dostluk adına piyano çaldılar

    Alman Birliği Günü’nün 29. Yılı Kaya İzmir Thermal&Convention Otel’de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

    Dostluk adına piyano çaldılar

    Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konsoloslar, fahri konsoloslar, iş dünyasından çok sayıda sima ve cemiyet yaşamının önemli isimleri katıldı.

    Dostluk adına piyano çaldılar



    Başkonsolos Lassig, “Dostluğumuz adına bu akşam Piyanist Aslı Gedikli ile Mozart’ın 40. Senfonisi’nden dört el için yazılan ilk bölümünü çalarak Türk-Alman ortak çalışmalarının ne kadar uyumlu olabileceğini göstereceğiz” diye konuştu.

    Dostluk adına piyano çaldılar


    Dostluk adına piyano çaldılar


    Dostluk adına piyano çaldılar


    Dostluk adına piyano çaldılar


    Dostluk adına piyano çaldılar

    Dostluk adına piyano çaldılar

    Dostluk adına piyano çaldılar


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