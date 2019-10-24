24.10.2019 - 02:16 | | Magazin Babası Yusuf Çınar
Dostluk adına piyano çaldılar
Alman Birliği Günü’nün 29. Yılı Kaya İzmir Thermal&Convention Otel’de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.
Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konsoloslar, fahri konsoloslar, iş dünyasından çok sayıda sima ve cemiyet yaşamının önemli isimleri katıldı.
Başkonsolos Lassig, “Dostluğumuz adına bu akşam Piyanist Aslı Gedikli ile Mozart’ın 40. Senfonisi’nden dört el için yazılan ilk bölümünü çalarak Türk-Alman ortak çalışmalarının ne kadar uyumlu olabileceğini göstereceğiz” diye konuştu.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.