Dostluk adına piyano çaldılar

Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konsoloslar, fahri konsoloslar, iş dünyasından çok sayıda sima ve cemiyet yaşamının önemli isimleri katıldı.









Başkonsolos Lassig, “Dostluğumuz adına bu akşam Piyanist Aslı Gedikli ile Mozart’ın 40. Senfonisi’nden dört el için yazılan ilk bölümünü çalarak Türk-Alman ortak çalışmalarının ne kadar uyumlu olabileceğini göstereceğiz” diye konuştu.



























