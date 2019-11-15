Dostluk ziyareti

İzmir Fahri Konsolosu Selçuk Borovalı’nın ev sahipliğinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Oteli’nde gerçekleşen akşam yemeği davetine Slovakya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Hüseyin Özdilek de katıldı. Gecede yaptığı konuşmasında Borovalı, “Amacımız iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri en iyi şekilde geliştirerek geleceğe yönelik ticari ve kültürel fırsatlar yaratmaktır” diye konuştu.