15.11.2019 - 02:03 |
Dostluk ziyareti
Slovakya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere İzmir’e geldi.
İzmir Fahri Konsolosu Selçuk Borovalı’nın ev sahipliğinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Oteli’nde gerçekleşen akşam yemeği davetine Slovakya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Hüseyin Özdilek de katıldı. Gecede yaptığı konuşmasında Borovalı, “Amacımız iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri en iyi şekilde geliştirerek geleceğe yönelik ticari ve kültürel fırsatlar yaratmaktır” diye konuştu.
Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.