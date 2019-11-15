BİST103.781-1EURO6,340,03USD 5,750,09ALTIN271,850,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriDostluk ziyareti
    15.11.2019 - 02:03 |

    Dostluk ziyareti

    Slovakya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere İzmir’e geldi.

    Dostluk ziyareti

    İzmir Fahri Konsolosu Selçuk Borovalı’nın ev sahipliğinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Oteli’nde gerçekleşen akşam yemeği davetine Slovakya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Hüseyin Özdilek de katıldı. Gecede yaptığı konuşmasında Borovalı, “Amacımız iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri en iyi şekilde geliştirerek geleceğe yönelik ticari ve kültürel fırsatlar yaratmaktır” diye konuştu.

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Sıradaki Haber